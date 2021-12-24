SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Parmak İzi Okuyuculu Kapı Kilit Sistemi Alımı İlgi Bildirimine Davet

SIHHAT II Projesi ( Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi) kapsamında, AB Satın Alım Mevzuatı (PRAG) ile "Parmak İzi Okuyuculu Kapı Kilit Sistemi Alımı" yapılması planlanmaktadır.

Yapılacak olan yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini hsgm. procurement@saglik. gov. tr e-posta adresine 27. 12. 2021 tarihi, saat 15: 00'a kadar göndermeleri rica olunur.

İlgi bildiriminde bulunan firmalara şartnameler 28. 12. 2021 tarihinde gönderilecektir.