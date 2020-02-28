Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu - Son Dakika

Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu

6 saat önce

KAYSERİ'de, sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun (32), 13 katlı inşaat halindeki binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında ölü bulundu.

Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu, System.String[]

KAYSERİ'de, sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun (32), 13 katlı inşaat halindeki binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Avanos Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binanın önünde meydana geldi. İnşaata gelen işçiler, binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında hareketsiz halde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada ölen kişinin sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun olduğu tespit edildi. Ufuk Akkoyun'un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs alarmı "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı
Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:07:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]