Sıhhiye'deki pazar yerinin tahliye edileceği iddiasına esnaftan tepki

Sıhhiye'deki Yenişehir pazar yerinin, alana anıt dikileceği gerekçesiyle tahliye edilmesi kararına tepki gösteren pazarcı esnafı, Çankaya Belediyesi önünde tepkisini dile getirdi.

Çankaya Belediyesinin, Sıhhiye'deki Yenişehir pazar alanına salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçılar için anıt dikileceği gerekçesiyle tahliye kararı verdiğini belirten esnaf, Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Grup adına açıklama yapan Ankara Pazaryerleri Esnafı Odası Başkanı Recep Ayhan, haftanın her günü kurulan Yenişehir pazarında sebze, meyve ve tuhafiye ürünlerinin satıldığını belirterek insanların 50 senedir burada ekmeğini kazandığını ifade etti.

Belediyenin tahliye kararının 15 gün önce kendilerine geldiğini belirten Ayhan, "Bize yeni pazar yeri yapıldığı söylendi ancak sözü edilen pazar yeri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde. Buradan oraya bir esnaf gidip geldiğinde kazanacağı paradan fazla yakıt harcaması yapar. Ekmeğimiz için mücadele edeceğiz. Mahkeme kararları var. Sağlıkçılara saygı duyuyoruz fakat 50 yıllık yerimizi kaldırıp anıt mı yapılır? Bu pazar Çankaya halkınındır. Oradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Pazar yerinin kapatılmasını istemeyen esnaf Dönüş Gürbüz de, "Bizim çocuklarımız ne olacak? Biz burada yıllardır ekmek yiyoruz. Kimse keyfine gelmiyor ki pazara. Bu mu sosyal belediyecilik?" dedi.

Grup, açıklamanın ardından belediye önünden ayrıldı.