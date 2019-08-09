Sihir yaparak vatandaşları dolandırdı
46 dakika önce
Adana'da kendisini falcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli yakalandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:04 Kaynak: İHA
'da kendisini falcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 vatandaşın kendisini falcı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırdığı şikayeti üzerine harekete geçti. Çocuğu olmayan H.T.'ye sihir yaparak 6 bin 250 lira alan şüphelinin, yine H.Ç. isimli kadının üzerinde sihir olduğunu ve bunu bozacağını söyleyip 10 bin lirasını aldığı öğrenildi. İhbarı değerlendiren ekipler şüphelinin M.E.K. (53) olduğunu belirledi. M.E.K. Yüreğir
ilçesi Yenidoğan Mahallesi
'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, yurt dışına çıkarmak isteyen İ.Ç.'den 3 bin lira aldığı ve yine bedensel engelli bir kişiyi iyileştirmek için de 3 bin lira aldığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan M.E.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA
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