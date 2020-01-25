Sihirbaz Haaland: 59 dakika, beş gol

Temmuz 2000 doğumlu Erling Haaland, 2019’un ilk gününde memleketi Norveç’in takımı Molde’den Avusturya ekibi Red Bull Salzburg’a sekiz milyon euro bedelle transfer oldu. Salzburg’daki ilk yarım sezonunda yalnızca 10 maçta süre alabilen forvet, beş gol ve bir asist üretebilmişti.

İçinde bulunduğumuz sezonda ise bambaşka bir Haaland izliyoruz. Avusturya Bundesliga’da sezonun ilk yarısında 14 maça çıkan Haaland, bu maçlarda 16 gol ve altı asist üretti. Şampiyonlar Ligi’nde ise çok daha yüksek bir yüzdeyle oynadı: Altı maçta sekiz gol ve bir asist.

19 yaşındaki yıldız, içinde bulunduğumuz ocak ayının başında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund’a transfer oldu. Haaland, Dortmund formasıyla yalnızca iki maça çıktı ancak bu iki maçtaki performansı, tüm futbol severleri büyülemeye yetti.

Geçtiğimiz hafta takımının Augsburg deplasmanında oynadığı maçta skor 3-1 Augsburg lehineyken 56. dakikada oyuna giren Norveçli, hemen üç dakika sonra yeni takımıyla ilk golünü attı. 70 ve 79’da iki gol daha bulan Haaland, Dortmund’la ilk maçıdna 23 dakikada hat-trick yapmış oldu.

Dortmund’un dünkü rakibi ise Köln’dü. Haaland maça 65. dakikada, takımı 3-1 öndeyken dahil oldu. 77 ve 87. dakikalarda fileleri havalandıran oyuncu, böylece yeni formasıyla oynadığı 59 dakikada beşinci golüne ulaştı.

Haaland’un 59 dakikada bulduğu gol sayısı, Premier League ekiplerinden Manchester United’ın 2020 yılında ligde bulduğu toplam golden fazla. United, dört maçta yani 360 dakikada rakip fileleri dört kez havalandırabilirken Haaland’a bu sayıyı geçmek için 59 dakika yetti.