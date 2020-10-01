"Sihirbaz" lakaplı hattat, iş adamlarının imzasını taklit için 6 ay çalışmış - Son Dakika

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan 16 zanlı arasındaki "sihirbaz" lakaplı hattatın, iş adamlarının imzasını taklit edebilmek için 6 ay çalıştığı ve bu yöntemle 256 milyon liralık sahte senetler hazırladığı ileri sürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adana merkezli 6 ilde 14 Şubat ve 25 Eylül'de sahte senet düzenleyerek haksız kazanç temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonunda yakalanan 26 zanlıdan 16'sının tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Suç örgütünü avukat F.P'nin yönettiği, bankacı eşinin de iş adamlarının imza örneklerini ele geçirip İstanbul'daki "sihirbaz" lakaplı hattat F.T.G'ye ulaştırılmasını sağladığı iddia edildi.

F.T.G'nin de bu örnekler üzerinde yaklaşık 6 ay çalışıp iş insanlarının imzasını taklit ederek sahte senetleri hazırladığı, suç örgütünün tahsilatlarının ardından da ödemelerden pay aldığı öne sürüldü.

Ayrıca, icraya verilen iş adamlarının "imza bana ait değil" diyerek mahkemeye itiraz etmesi durumunda, senetlerin kriminal incelemeye gönderildiği, bunlara "gerçektir" raporu veren bilirkişinin de şebeke üyesi kriminoloji uzmanı emekli 1. sınıf emniyet müdürü R.K. olduğu öne sürüldü.

Bilirkişi raporunda, imzaların kendilerine ait olduğunun belirtilmesi üzerine bazı iş adamlarının şebekeyle pazarlığa oturup senetteki tutardan daha uygun miktara anlaşarak ödeme yaptığı iddia edildi.

Operasyon

Adana'da polis ekipleri, 256 milyon lira değerinde sahte senet düzenleyerek haksız kazanç temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik 14 Şubat ve 25 Eylül'de Adana, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheliyi gözaltına almıştı. Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen avukat F.P. ile hattat F.T.G. ve emekli emniyet müdürü R.K'nin de arasında olduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.