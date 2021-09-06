Sihirli Annem dizisinde Toprak'ı canlandırıyordu! Şimdi güzeller güzeli genç kız oldu

2003 ila 2012 yılları arasında 9 yıl boyunca ekranda kalan ve birçok ismi de dizi sektörüne kazandıran Sihirli Annem'in oyuncularının yıllar içerisindeki değişimi, gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, üniversiteden mezun olması nedeniyle gündeme gelirken, bu sefer de Özkaya'nın dizide sıklıkla aynı sahnelerde yer aldığı Jennifer Boyner'in değişimi gündem oldu.

TOPRAK KARAKTERİNE CAN VERİYORDU

Bir dönemin sevilen dizilerinden "Sihirli Annem"in çocuk oyuncuları büyüdü. Çocuk yaşta şöhrete kavuşan oyuncuların son halleri de merak konusu oldu. O isimlerden biri de Sihirli Annem'de 'Toprak' karakterine hayat veren Jennifer Boyner...

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Jennifer Boyner, şimdilerde güzel bir genç kız oldu. Henüz bebekken büyük bir üne kavuşan Jennifer Boyner, şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

YOUTUBE'DA DA VAR

Instagram'da şimdilerde hatırı sayılır bir takipçiye sahip olan Boyner, şu sıralar televizyondan uzak ama beğeni ile takip edilen YouTube videoları çekiyor.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNİ SEVİYOR

Aynı zamanda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Afrika örgüsü saçlarıyla beğeni toplayan Jennifer Boyner, son olarak imaj değişikliğine gitmişti.

İşte Boyner'in son hali: