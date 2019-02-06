Son Dakika Haberleri: Sihirli Dünya"Nın Kapıları Çocuklara Açılacak

Sihirli Dünya"Nın Kapıları Çocuklara Açılacak

24 dakika önce

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Sihirli Dünya" müzikalini sahneye koyacak.

Sihirli Dünya
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Sihirli Dünya" müzikalini sahneye koyacak.

ADOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Şubat Pazar saat 13.00'te Leyla Gencer Sahnesi'nde, Haldun Özörten metniyle, Nejat Şengün rejisiyle sunulacak çocuk müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Çocukların bazen neşeli, bazen üzgün anlarında, bazen de hiçbir şey düşünmeden her ortamda kendilerine yarattıkları sihirli dünyalarını bu kez müzikle yaşatmayı hedefleyen müzikal, çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek bir dünyayı anlatacak.

Serkan Sarıkaya, Hülya Günay Kazan, Elif Onaran ve Mert Özdemir'in sahne aldığı Sihirli Dünya'ya çocuk balesi de eşlik ediyor.

Eser, herkesin hayatında bir şekilde var olan müzikle çocuklara çok sesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı, baleyi sevdirmeyi amaçlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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