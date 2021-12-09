"Sihirli Flüt", VakıfBank Kültür Yayınları'ndan okurlarla buluştu - Son Dakika

18. yüzyılın dahi bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart'ın opera şaheseri olan "Sihirli Flüt", Murat Kaymaz'ın çevirisiyle okurların beğenisine sunuldu.

Klasik müzik tarihinde önemli bir yer edinen Mozart'ın bestelediği "Sihirli Flüt"ün Emanuel Schikaneder tarafından şarkılı oyun olarak kaleme alınan librettosu, VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) Müzik Klasikleri'nin ilk kitabı olarak yayımlandı.

Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Türkiye'de de pek çok kez sahnelenen Sihirli Flüt'ün hikayesi bir Alman masalına dayanıyor.

Eserin konusu ise şöyle:

"Büyük hakikati ve bilgeliği temsil eden Başrahip Sarastro, Gece Kraliçesi'nin kızı Pamina'yı annesinin tesirinden kurtarmak için mabedinde alıkoyar. Kraliçe, kızını Sarastro'nun elinden kurtarmak için Prens Tamino'dan kızını bulmasını ister. Gece Kraliçesi, Tamino'ya, kızını kurtarırsa onunla birlikte olabileceğini söyleyerek sihirli bir flüt verir. Kuşbaz Papageno da Tamino'ya yol arkadaşlığı yapar. Tamino, Gece Kraliçesi'nin emrini yerine getirir, ancak Sarastro'nun bilgeliğine de hayran kalır."