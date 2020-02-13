Sihirli kutunun uslanmaz çocuğu dizi filmler - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta yaptığı istişare toplantısında milletvekillerinin taleplerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon hassasiyeti dikkatleri bir kez daha dizi filmlere çevirdi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen "Medya Buluşmaları" toplantısında dizi film yapımcılarıyla yüz yüze temas sağladı. Toplantıda, sektörde söz sahibi dizi film yapımcılarına RTÜK'ün hassasiyetleri aktarılarak, vatandaşların tepkisini çeken görüntülere ilişkin gerekli önlemlerin alınması istendi.



Cezadan önce diyalogla sorunların çözülmesi politikasını yürüten RTÜK yönetimi, tüm uyarılara rağmen yapılan yasa ihlallerine de sessiz kalmadı.



Edinilen bilgiye göre, RTÜK, 2019 yılında dizi filmlerdeki uygunsuz sahneler nedeniyle 6112 sayılı yasayı ihlal eden yayıncılara 44 kez idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



Verilen cezaların rakamsal büyüklüğü ise yaklaşık, 3 milyon Türk lirası.



İdari para cezalarının dışında ihlal tekrarı yaptığı için birden fazla ceza verilen dizilere program durdurma cezası da verildi. Üst Kurul, geçen yıl toplamda 3 kez program durdurma cezası kararı aldı.



Halkın şikayetleri



Dizi filmler vatandaşlar tarafından en çok şikayet edilen yapımlar arasında başı çekiyor. Son 6 aylık vatandaş bildirimlerine bakıldığında Türk halkı en çok, "Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık" ilkesi nedeniyle şikayette bulundu.



Alo 178 RTÜK İletişim Hattı'na yapılan yaklaşık 10 bin şikayetin oransal dağılımına bakıldığında "Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık" kriteri yüzde 24 ile başı çekerken, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, baskı ve/veya istismar içeren yayın" kriteri yüzde 22.38 ile ikinci sırada, üçüncü yoğun şikayetse yüzde 13'lük oranla "Şiddeti Özendirici veya Kanıksatıcı Yayın" başlığında yapıldı.



Şahin: "Yanlışta ısrar edene cezadan başka çaremiz yok"



Konu hakkında açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi filmler konusunda azami hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Televizyonlarda yayınlanan özellikle yerli yapımlarla alakalı çok titiz davrandıklarını anlatan Şahin, dizi film yapımcılarıyla birebir kurulan iletişimin faydalarını gördüklerini ancak yanlışta ısrar edenlerin de bulunduğunu ifade etti.



Şahin, "Halkımızın talepleri doğrultusunda aşırı şiddet entrika vb. gibi uygunsuz içerikli diziler yapmak ve halkımıza bu dizileri dayatmak kabul edilemez . Halkımızın çok beğendiği ve reytinglerde hep en üst sırlarda yer alan çocuk, aile dostu, milli ve manevi değerlerimize saygılı dizilerimizin varlığını nasıl inkar edebiliriz. 2019 yılında düzenlediğimiz Medya Buluşmalarında sektörde isim yapmış bütün yapımcılarımızı karşımıza aldık, devletimizin, milletimizin ve RTÜK'ün hassasiyetlerini anlattık. Ortaya koydukları yapımların vatandaşlar üzerinde çok etkili olduğunu, yapılan yanlışların halkı olumsuz etkilediğini söyledik. Şiddet, kadın ve çocuk istismarı gibi konuların kırmızı çizgimiz olduğunu özellikle belirttik. Haklarını yemeyeceğim dizi film yapımcılarımız var, söylediklerimizi dikkate aldılar. Hatta bir dizi fragmanı tepki çekince aradık hem fragmanın yayınını durdurdular hem de dizi filmin ilgili bölümünde sakıncalı sahneleri kullanmadılar. Yaptıkları yanlışı kabul ederek gereğini yapan yayıncılarımıza ve dizi film yapımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ancak, bir de yanlışta ısrar eden yasayı ihlal etmekte beis görmeyenler var. Yanlışta ısrar edene cezadan başka çaremiz yok. İsimlerini vermeye gerek yok, zaten verilen cezalar adresleri gösteriyor. Milletin tepki gösterdiği konuları görmezden gelenler, 6112 sayılı yasayı takmayanlara karşı da Üst Kurul olarak gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Kimse aziz milletimizin genel beklentilerine aykırı yayın yapamaz kimse yüce Türk milletinin temsilcilerinin çıkardığı yasaları yok sayamaz" diye konuştu.



RTÜK Başkanı Şahin, medyada yer alan bazı haksız eleştirileri de gündemine aldı.



Şahin, "ayrıca, bir takım çevrelerin ısrarla ve art niyetle dile getirdikleri parantez içinde RTÜK'ün yandaş medyadaki dizilere cezai müeyyide uygulanmadığı sadece yine parantez içinde muhalif kanalların dizilerine ceza uygulandığı şeklindeki yalan yanlış algı oluşturma çabası en hafif tabirle RTÜK gibi önemli bir anayasal kuruma haksızlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? 6112 sayılı Kanun açık. Yayınlarda yasa maddelerini ihlal edenlere verilecek cezalar açık. Haaa biz ne diyoruz ceza önceliğimiz olmasın, diyalog içinde olalım uyaralım uyarıları dikkate alanlara teşekkür edelim. Ama uyarıları dikkate almayanlara bizimle işbirliği içinde olmayanlara cezadan başka yapacağımız bir işlem bulunmamaktadır. Halkımızdan istirham ediyorum, bu tür çevrelerin haksız yere yaptıkları ithamları yıpratma çabalarını dikkate almasınlar, RTÜK herkes için vardır ve her daim halkımızın tercihleri olan milli ve manevi değerlerimize saygı çerçevesinde denetim faaliyetlerine devam edecektir." Değerlendirmesini yaptı. - ANKARA