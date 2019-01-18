Son Dakika Haberleri: Sihirli Parmaklar Konserine Yoğun İlgi

Sihirli Parmaklar Konserine Yoğun İlgi

22 dakika önce

Malatya'da İrfan Sanat Merkezinin hazırladığı 'Sihirli parmaklar yarı yıl konseri' büyük ilgi gördü.

Sihirli Parmaklar Konserine Yoğun İlgi, System.String[]
Malatya'da İrfan Sanat Merkezinin hazırladığı 'Sihirli parmaklar yarı yıl konseri' büyük ilgi gördü.

Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşen geceye öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun katılım gösterdi. Sanat merkezinde görev alan öğretmenler ile öğrencilerin hazırladığı konserde piyano, bağlama, gitar, keman ve öğrenci gösterileri büyük beğeni ile izlendi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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