Son Dakika Haberleri: Sihirli Poğaça??mayasız Yumuş Yumuş ? Böyle Yumuşak Poğaça Görülmedi!

Sihirli Poğaça??mayasız Yumuş Yumuş ? Böyle Yumuşak Poğaça Görülmedi!

1 saat önce

Puf puf yumuşaklığı, damak şenlendiren iç harcı ile herkesin favorisi olacak Galeta Unlu Poğaçayı zaman kaybetmeden mutlaka denemelisiniz.

Puf puf yumuşaklığı, damak şenlendiren iç harcı ile herkesin favorisi olacak Galeta Unlu Poğaçayı zaman kaybetmeden mutlaka denemelisiniz. Sadece yumuşaklığı değil, kolay kolay bayatlamaması da galeta unlu poğaçanın sevilmesinin en büyük sebeplerindendir. Üstelik yapması da oldukça kolaydır. Biz galeta unlu poğaçayı hazırlarken iç harcını peynir ve maydanoz karışımı olarak tercih ettik ancak sizler istediğiniz iç harç ile hazırlayabilirsiniz. Sabah kahvaltılarına, beş çaylarına, günlere yapabileceğiniz, girdiği her ortama uyum sağlayabilecek Galeta Unlu Poğaça sizlerinde favori poğaçası olacak. Sizlerde galeta unlu poğaça nasıl yapılır? tarifini öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmamalısınız. Tabii birde yanına çay yapmayı... : )

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:29 Kaynak: Youtube

Sabah, Ekonomi
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