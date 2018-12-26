'Sihirli' Yeni Yıl Balosu
5 dakika önce
Şahinkaya Koleji ilkokul öğrencileri, yeni yılı Podyum Davet'te düzenlenen harika bir balo ile sihirbaz gösterisi ve danslar eşliğinde kutladılar.
Podyum Davet'te ilkokul öğrencileri için gerçekleştirilen yılbaşı balosu birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Baloda şıklıklarıyla göz kamaştıran öğrenciler, 2019'u coşku ve neşe içinde karşıladılar.
Program kapsamında muhteşem bir sihirbaz gösterisi izleyen öğrenciler, sihirli şovları heyecanla seyrettiler. Ardından Dans öğretmeni Damla Bako eşliğinde hep beraber zumba yapan öğrenciler, gönüllerince dans ettiler. Baloda DJ'in çaldığı şarkılar eşliğinde eğlenen öğrenciler, yeni yılı coşkuyla kutladılar. Ritmin bir an olsun düşmediği balonun finalinde ise Anaokulu ve İlkokul Müdürü Zeynep Acarkal ve ilkokul idarecileri; öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yılbaşı pastasını neşe içinde kestiler.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:59 Kaynak: Bültenler
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