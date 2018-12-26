Son Dakika Haberleri: Sıhke Gölü Buz Tuttu

Sıhke Gölü Buz Tuttu

1 saat önce

Sıhke Gölü buz tuttu Dondurucu soğuklardan dolayı gölün yüzeyinde 5 santimetrelik buz tabakası oluştu Tuşba Belediyesi ekipleri, kuşlar için gölün yüzeyine yem bıraktıVAN - Van'ın Tuşba ilçesi sınırında yer alan Sıhke Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklardan dolayı buzla kaplandı.

Sıhke Gölü buz tuttu
Dondurucu soğuklardan dolayı gölün yüzeyinde 5 santimetrelik buz tabakası oluştu
Tuşba Belediyesi ekipleri, kuşlar için gölün yüzeyine yem bıraktı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesi sınırında yer alan Sıhke Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklardan dolayı buzla kaplandı.
Van'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Van- Özalp karayolu üzerindeki Sıhke Gölü'nde buzlanma meydana geldi. Sıhke Gölü'nün büyük bir kısmı donarken, üzerine konan binlerce martı ise güzel manzaraların oluşmasına neden oldu. Aşırı soğuklar nedeniyle gölde 5 santimetrelik buz tabakası oluştu.
Donan göl üzerinde yemleme çalışması
Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri, donan gölde yiyecek bulamayan martılara ekmek kırıntısı ve buğday attı. İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Bayram, kente kış şartlarının çetin geçtiğini belirtti. Sıhke Gölü'nün Van'ın nadide göllerinden biri olduğunu ifade eden Bayram, "Sıhke Gölü; aralık, ocak ve şubat aylarında tamamen buz tutuyor. Şu an buzun kalınlığı 5 santimetreyi buluyor. Buz tutan gölün kıyı şeridinde martılar bulunuyor. Ancak donan gölde martılar yiyecek bulamıyor. Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'nin talimatları doğrultusunda zabıta ekiplerimizle birlikte aç kalan martılara yem verdik. Kış boyunca yem verme sürecimiz devam edecektir" dedi.
Zabıta personeli Suphi Özbek ise, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'nin talimatlarıyla her kış mevsiminde aç kalan hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını dile getirdi.
(YLM-MSA-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

Özalp, Zabıta, Van, Tuşba, Güncel
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