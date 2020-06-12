Sıhke Gölü'nün yeni misafirleri 'leylekler' - Son Dakika

Van- Özalp kara yolu üzerinde yer alan ve martı popülasyonuyla dikkat çeken Sıhke Gölü, bu kez leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçe sınırlarında yer alan Sıhke Gölü, bu sene göçmen kuşları da misafir ediyor. Binlerce martıya ev sahipliği yapan ve kış aylarında da yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasıyla gündeme gelen gölde ilk defa göçmen kuşlar da görüldü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gölün yeni konukları, sığ sularda avlanıyor. Leylekler ve uçuşan ev sahibi martıların göldeki görüntüsü ise büyüleyici manzaralara sahne oluyor.

(Yılmaz Sönmez/İHA)