Sıhke Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
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Sıhke Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

7 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesi sınırında yer alan Sıhke Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklardan dolayı tamamen buzla kaplandı.

Sıhke Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesi sınırında yer alan Sıhke Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklardan dolayı tamamen buzla kaplandı.

Van'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Van- Özalp karayolu üzerindeki Sıhke Gölü dondu. Aşırı soğuklar nedeniyle gölde yaklaşık 20 santimetrelik buz tabakası oluşurken, üzeri ise kar örtüsüyle kaplandı.

AÇ KALAN MARTILAR İÇİN YEMLEME ÇALIŞMASI

Sıhke Gölü'nün büyük bir kısmı donarken, üzerine konan binlerce martı ise aç kaldı. Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, donan gölde yiyecek bulamayan martılara buğday attı.

İHA muhabirine konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıracettin Bakan, gölün ocak ayı itibariyle tamamen buz tutuğunu belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da buz tutan gölün çevresinde yem bulamayan yaban hayvanları için yem bıraktıklarını ifade eden Bakan, "Ocak ayından itibariyle Sıhke Gölü tamamen donmaktadır. Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman'ın direktifleri doğrultusunda yiyecek bulamayan kuşlar için buraya gelip yem bırakıyoruz. Kuşlar ve diğer hayvanların aç kalmamaları için bölgemizin değişik noktalarında da yem bırakmaktayız" dedi.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Özalp, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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