Şii lider Sadr'dan "Uluslararası Direniş Lejyonları" çağrısı - Son Dakika
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Şii lider Sadr'dan "Uluslararası Direniş Lejyonları" çağrısı

6 saat önce

Iraklı Şii din adamı Mukteda Sadr, Irak ve dışındaki direniş gruplarını "Uluslararası Direniş Lejyonları" oluşturmaya çağırdı.

Şii lider Sadr'dan

Iraklı Şii din adamı Mukteda Sadr, Irak ve dışındaki direniş gruplarını "Uluslararası Direniş Lejyonları" oluşturmaya çağırdı.


İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Şii Sadr Grubu Başkanı Muketda Sadr, "Irak ve dışındaki bütün direniş gruplarını Uluslararası Direniş Alayları kurmak için acilen toplanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Sadr açıklamasında ayrıca, Irak Meclisi'nin ABD'nin Irak'taki askeri varlığını sonlandırma kararından memnun olmadığını dile getirdi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Mukteda Sadr, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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