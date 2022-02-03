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Şii lider Sadr: "Irak, bölge ve komşu ülkelere saldırı üssü olarak kullanılmamalı" - Son Dakika

Şii lider Sadr: "Irak, bölge ve komşu ülkelere saldırı üssü olarak kullanılmamalı"

03.02.2022 17:17
Şii lider Sadr: "Irak, bölge ve komşu ülkelere saldırı üssü olarak kullanılmamalı"

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak'ın bölge ve komşu ülkelere saldırı üssü olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Hükümet bunu yapanlara karşı ciddi adımlar atmalı." dedi.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak'ın bölge ve komşu ülkelere saldırı üssü olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Hükümet bunu yapanlara karşı ciddi adımlar atmalı." dedi.

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki birtakım yasa dışı silahlı milislerin İsrail'le normalleşmeye gittikleri gerekçesiyle bazı Körfez ülkelerini hedef alarak Irak'ı bölgesel bir krize sürüklemeye çalıştıklarına dikkat çekti.

Şii lider paylaşımında, "Irak'ın bu tür krizlere sürüklenmesine karşıyım. Yemen'deki savaşın durmasını isteyen ve İsrail'le normalleşmeyi ret edenlerle aynı fikirdeyim. Bunlar şiddet ve çatışmalarla değil ancak diyalog ve bölge ülkeleriyle anlaşmalarla gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Irak'ın barışa ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Sadr, Iraklıları tehlikelerden ve dış etkenlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Sadr, Irak'ın bölge ve komşu ülkelere saldırı üssü olarak kullanılmamasını ve hükümetin bunu yapanlara karşı ciddi adımlar atmasını istedi.

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Hükümet, Saldırı, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şii lider Sadr: 'Irak, bölge ve komşu ülkelere saldırı üssü olarak kullanılmamalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şii lider Sadr: "Irak, bölge ve komşu ülkelere saldırı üssü olarak kullanılmamalı" - Son Dakika
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