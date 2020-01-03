Şii milis gücü komutanı: "Sukiastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şii milis gücü komutanı: 'Sukiastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak' - Son Dakika

Şii milis gücü komutanı: "Sukiastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak"

6 saat önce

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali, ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından "Sukiastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak.

Şii milis gücü komutanı:

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali, ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından "Sukiastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak." dedi.

Hazali, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Hazali, "Süleymani ve Mühendis'in suikastının karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak." ifadelerini kullandı.

Şii milis gücü komutanı Hazali ayrıca, "milislerine yakın gelecek için hazır olma" çağrısında bulundu.

Şii Ulusal Hikmet Akımı'ndan saldırıya tepki

Mecliste grubu bulunan Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim de Süleymani ve Mühendis'in ölümüyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Hekim, ABD'nin saldırıyla Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini savunarak, hükümeti yapılan saldırılara karşı harekete geçmeye çağırdı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar
ABD basınından Kasım Süleymani suikastiyle ilgili çarpıcı yorum: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı Son dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı!

Son Dakika Haberleri
17:58 Denizli'de karısını boğazından bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika
17:57 Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
17:57 Torbalı'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyede - Son Dakika
17:56 Antalya'da 967 toplanma alanı var - Son Dakika
17:56 Suluova TOKİ inşaat alanında çıkan yangın - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 17:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şii milis gücü komutanı: "Sukiastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]