'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI - Son Dakika
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'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI

05.06.2022 21:27
'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI

Yerli ve yabancı şairleri taşıyan 'Şiir Hatları' treni İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

Yerli ve yabancı şairleri taşıyan 'Şiir Hatları' treni İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Etkinlikte konuşan 'Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis, "İlk defa Türkiye'ye geliyorum. Şaşkınım, çok hoşuma gitti. Çok gururlanıyorum ve ruhum okşanıyor burada. Şiir hatları etkinliği çok enteresan bir etkinlik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Başkent Kültür Yolu' festivali kapsamında düzenlenen 'Şiir Hatları' treni bugün Sirkeci'den yola çıktı. Tren, 15 şairin, 100'e yakın lise ve üniversite öğrenciyle birlikte yapacağı yolculuk sonunda Ankara'ya ulaşacak. Son durağı Ankara Garı olan etkinlik boyunca şiir okumalarının yanı sıra birçok atölye çalışması da düzenleniyor. Sirkeci Garı'nda düzenlenen etkinlikte şairler tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.

'Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis, "Şiir Sokakta Hareketi 1996 yılında şiiri nasıl halka ulaştırırım düşüncesiyle sokaklara şiir yazmamla başladı. O dönem sosyal medya olmadığı için gazetede çıkan haberlerle diğer Latin Amerika ülkelerine ulaştı. Oradan bütün dünyaya yayıldı. Şu an 43 ülkede bu hareketi yönetiyoruz. İlk defa Türkiye'ye geliyorum. Şaşkınım, çok hoşuma gitti. Çok gururlanıyorum ve ruhum okşanıyor burada. Şiir Hatları etkinliği çok enteresan bir etkinlik" dedi. Şair Metin Celal, "İlk defa bir trenle şiir okuyarak Ankara'ya doğru yol alacağız. Heyecan verici. Öğrenci ve şair arkadaşlarla birlikte olacağız. Şiir paylaşmak keyifli bir iştir. O keyfi yaşayacağımızı umuyorum" diye konuştu.

Trende Türkiye'den şairler Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan, Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Ömer Erdem, Zeynep Arkan ve Zeynep Tuğçe Karadağ yer alıyor. Yurt dışından ise, Mısırlı şair Ahmad Zakaria, Macar şair Krisztina Rita Molnar, Kuzey Makedonya'dan Vladimir Martinovski yer alıyor.

'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI
'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI
'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI
'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI
'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI
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Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI - Son Dakika

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