Şiir kitabının gelirini depremzedelere bağışlayacak - Son Dakika

Diyarbakırlı Yakup Ermiş, yeni çıkardığı Gönül Dili isimli şiir kitabının gelirini Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağını söyledi.



Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Yakup Ermiş, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin öldüğü bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kolları sıvadı. Depremden etkilenen vatandaşlar için bir şeyler yapmak isteyen Ermiş, yeni çıkardığı Gönül Dili isimli şiir kitabından elde edeceği geliri depremzedelere göndereceğini söyledi. Ermiş, "Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeni ile 41 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yeni çıkardığım Gönül Dili isimli şiir kitabından elde edilecek geliri depremden etkilenen vatandaşlara göndereceğim. Zor zamanlarda herkesin birbirine yardım etmesi gerekir" dedi. - DİYARBAKIR