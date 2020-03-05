"Şiir ve edebiyatın şehri"nde öğrenciler kitapla buluşuyor - Son Dakika
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"Şiir ve edebiyatın şehri"nde öğrenciler kitapla buluşuyor

6 saat önce

Türk edebiyatına damga vuran birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş'ta kütüphaneye gitme imkanı bulamayan çocuklar, hem Gezici Kütüphane aracıyla hem de okullarından servislerle alınarak kitapla buluşturuluyor.

Türk edebiyatına damga vuran birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş'ta kütüphaneye gitme imkanı bulamayan çocuklar, hem Gezici Kütüphane aracıyla hem de okullarından servislerle alınarak kitapla buluşturuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Haydi Çocuklar Kütüphaneye" Projesi kapsamında, kütüphaneye gitme imkanı olmayan çocuklar okullarından servislerle alınıp, öğretmenleri eşliğinde Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki Çocuk Kütüphanesi'ne getiriliyor.

Burada çocuklara çeşitli kitaplar veriliyor ve kütüphaneye üye olmak isteyenlerin de kaydı yapılarak ödünç kitap almalarına imkan tanınıyor.

Çocuklara, bir saatlik kitap okumanın ardından çay ve simit ikram edilerek çeşitli masallar anlatılıyor. Masal anlatımının ardından çocuklarla sohbet ediliyor. Anlatılan masallarla alakalı sorular yöneltilerek çocukların cevaplaması sağlanıyor. Programın sonunda ilim, bilim, astronomi, fen ve matematik alanlarında isim yapmış Türk büyüklerini anlatan animasyon filmleri izletiliyor.

Ekipler, Gezici Kütüphane hizmetiyle de özellikle kırsal alanda bulunan okullara giderek çocukları kitaplarla buluşturuyor.

Kırsaldaki okulları dolaşan Gezici Kütüphane aracında, okullarda öğrencilere kütüphanelerin çalışma şartlarını anlatarak, masal saati ve okuma saati gibi öğrencilere çeşitli etkinlikler sunuluyor.

Öğrenciler de salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün hizmet veren Gezici Kütüphane'nin imkanlarından faydalanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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