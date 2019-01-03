Şiir ve Yazdıkları Hikayelerle Emet'i Anlatan Öğrenciler Ödüllendirildi

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde "Ehbap projesi" kapsamında düzenlenen "Güzel İlçemiz Emet, arkadaşlık ve sevgi" konulu şiir ve hikaye yazma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Kaymakam Hasan Çiçek
, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün düzenlediği yarışmada dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Kaymakamlık
Makamında gerçekleşen ödül törenine, Milli Eğitim Şube Müdürü Meriç
Özdemirel, Gazi Emet Anadolu Lisesi
Müdürü Ömer Uysal
, Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Özçelik
, Yunus Emre
İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nezih Sürücüoğlu ve dereceye giren öğrenciler katıldı.
Kayamkam Çiçek, ziyarette yaptığı konuşmada, "Öncelikle, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idarecilerimizi böyle anlamlı bir projeyle öğrencilerimizin gönüllerine girdikleri ve onlara Emetimizin değerleriyle, güzellikleriyle buluşturup, arkadaşlık ve sevgi tohumlarını yüreklerine ektikleri için teşekkür ediyorum. Derslerinizin bir hayli yoğun olmasına rağmen, birbirinden güzel eserlere imza attığınız için de, siz değerli öğrencilerimize, ayrıca teşekkür ediyorum. Dereceye giremeseler de, yarışmaya katılan her öğrencinin gayret ve emeği, takdire şayandır" dedi.
Çiçek, "Şiir ve hikaye yazmak, okumak kadar önemlidir. Düşünme hızını ve kelime haznesini arttırır. Şiir veya hikaye yazmak, aynı zamanda söz ile kolayca ifade edemediğimiz çoğu şeyi rahatlıkla dışa vurmamıza yardımcı olur. Okumanın ve yazmanın en önemli katkısı da, güzel konuşmayı ve hitabeti etkili ve tesirli hale getirmesidir. Duygu ve düşüncelerin karşı tarafa en tesirli sunumu, çok okumak ve yazmakla mümkündür. Sadece okul hayatınızda değil, hayatınızın her bölümünde, okumaya ve yazmaya önem veriniz. Başarılarınızın devamını diliyorum "ifadelerini kullandı.
Ödül törenine katılan Milli Eğitim Şube Müdürü Meriç Özdemirel, okul idarecileri ve öğrenciler, Kaymakam Çiçek'e, eğitim, spor ve sanata verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.(YD-EFE) - KÜTAHYA