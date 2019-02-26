Şiir Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı
1 saat önce
İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması"nda dereceye girenlere ödül verilecek.
İnönü Üniversitesi
tarafından düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti
Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması"nda dereceye girenlere ödül verilecek.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 29 Ekim
2018'de sona eren "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması"nda dereceye girenler belirlendi.
Yarışmaya Trabzon
'dan katılan Nihat Malkoç birinci, Şanlıurfa
'dan katılan Mustafa Sade
ikinci, Yalova
'dan katılan Fikret Kuşçuoğlu ise üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödülleri, yarın İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Kongre ve Kültür Merkezinde, yarışmanın jüri üyelerinden şair Nurullah Genç
'in konuşmacı olarak katılacağı konferansın ardından verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:24 Kaynak: AA
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