Son Dakika Haberleri: Şiir Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı

Şiir Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı

1 saat önce

İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması"nda dereceye girenlere ödül verilecek.

Şiir Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı, System.String[]
İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması"nda dereceye girenlere ödül verilecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 29 Ekim 2018'de sona eren "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması"nda dereceye girenler belirlendi.

Yarışmaya Trabzon'dan katılan Nihat Malkoç birinci, Şanlıurfa'dan katılan Mustafa Sade ikinci, Yalova'dan katılan Fikret Kuşçuoğlu ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, yarın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde, yarışmanın jüri üyelerinden şair Nurullah Genç'in konuşmacı olarak katılacağı konferansın ardından verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzine İndirim Geldi Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:59:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiir Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]