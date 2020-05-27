Şiirler tiyatro emekçileri için - Son Dakika

Şiirler tiyatro emekçileri için

Covid-19 salgınıyla perdelerini kapatan tiyatro çalışanları için sanatçılar bir araya gelerek 'Dayanışmanın 100'ü Şiir' platformunu kurdu.

Şiirler tiyatro emekçileri için, System.String[]

Covid-19 salgınıyla perdelerini kapatan tiyatro çalışanları için sanatçılar bir araya gelerek 'Dayanışmanın 100'ü Şiir' platformunu kurdu. 100 sanatçının şiir okuyarak katıldığı kampanyanın internet sitesi üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.


Şairlerin ve yayıncıların şiirleri, tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinin 'sesleri' tiyatro emekçilerine destek vermek için Dayanışmanın 100'ü Şiir platformunda bir araya geldi. Ali Düşenkalkar, Bahar Çuhadar, Çağlar Çorumlu, Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı ve Tiyatro Yapımcısı Emre Feza Soysal, Mehmet Sarıca ve Tilbe Saran öncülüğünde kurulan platform, Covid-19 salgınında; oyuncusundan dekorcusuna, yönetmeninden teknik ekibine çoğu, temsil başına yevmiye usulü çalışan 2 binden fazla tiyatro emekçisinin işsiz kaldığı bu dönemi dayanışmayla atlatabilmesi için harekete geçti.


Ayşenil Şamlıoğlu, Birce Akalay, Burcu Biricik, Çağlar Çorumlu, Dağhan Külegeç, Demet Akbağ, Demet Evgar, Erdal Beşikçioğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Genco Erkal, Haldun Dormen, Mehmet Aslantuğ, Mert Fırat, Metin Akpınar, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Serra Yılmaz, Songül Öden, Şebnem Bozoklu, Tilbe Saran gibi isimler Atilla İlhan'dan Nazım Hikmet'e, Pir Sultan Abdal'dan Rıfat Ilgaz'a uzanan telif haklarının bağışlandığı 51 şairin şiirini tiyatrocular için seslendirdi.


Platforma destek veren sanatçıların ortak çağrısında; "Tiyatromuz tüm ekonomik, politik, toplumsal zorluklara inat; oyunlarıyla bize umudu, itiraz etmeyi, gülmeyi, sormayı, hatırlamayı, durup düşünmeyi, hayal kurmayı anımsatıyor. İnsanın bedeniyle, aklı ve hayal gücüyle yapabileceklerinin sınırı olmadığını, dişlerini tırnaklarına takarak gösteriyorlar. Şimdi mekanları kapalı, seyircilerinden uzaklar... Yarın, tekrar buluşabilmek için bugün tiyatro emekçilerine 'yanınızdayız' demek istiyoruz. Çünkü tam da şu felaket günlerinde fark ettiğimiz gibi sanatın olmadığı bir dünyada çıldırırdık... Tiyatrolarımız dirensin, yaşasın diye şimdi sıra sizde. Destek olun, tiyatro emekçilerinin yanında durun. Çünkü insan dayanışmayla yaşar" sözlerine yer verildi.


Şiirlerin ücretsiz olarak erişime açıldığı Dayanismanin100usiir.org adresi üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerine haftalık 250 TL'lik 'Birlikte Kart' temin edilerek dağıtılacak. Birlikte Kart ile kullanıcılar gıda, hijyen ve eczane masraflarını, fatura ödemelerini pos cihazı geçen işletmelerde karşılayabilecek.


Web: https://dayanismanin100usiir.org


Facebook: Dayanismanin100uSiir


Twitter: @dayanismasiir


Instagram: @dayanismanin100usiir


Tanıtım videosu: https://we.tl/t-qUpATF2tZq


Fotoğraflar: https://we.tl/t-ugKQzYqVJC


Kimler başvurabilecek?


Tiyatro emekçileri; (Oyuncu, dansçı, müzisyen, teknisyen, tasarımcı, koreograf, gişe görevlisi, yazar)


Kriterler neler?


Oyuncular Sendikası üyesi olmak ya da Tiyatro Kooperatifi ortağı olan topluluklardan birinde, 5 yıl içerisinde çalışmış olmak ya da Tiyatro Kooperatifi ortağı olan sahnelerde oynanan oyunlarda, son 5 yıl içerisinde çalışmış olmak ya da ödenekli tiyatrolar dışında İstanbul'da yer alan tiyatrolardan birinde son 5 yıl içerisinde çalışmış olmak.


Şiir okuyan sanatçılar:


Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Düşenkalkar, Ali Sunal, Alican Yücesoy, Aliye Uzunatağan, Ayşenil Şamlıoğlu, Bahattin Doğan, Bahtiyar Engin, Bennu Yıldırımlar, Berkay Ateş, Berna Laçin, Beyti Engin, Birce Akalay, Burcu Biricik, Bülent Şakrak, Bülent Emin Yarar, Canan Ergüder, Caner Cindoruk, Can Gürzap, Cihan Ünal, Civan Canova, Çağlar Çorumlu, Defne Halman, Demet Akbağ, Demet Evgar, Deniz Çakır, Deniz Türkali, Derya Alabora, Devrim Yakut, Didem Balçın, Dolunay Soysert, Ege Aydan, Emre Altuğ, Emre Kınay, Engin Hepileri, Erdal Beşikçioğlu, Erdem Akakçe, Erhan Yazıcıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Esra Bezen Bilgin, Fırat Tanış, Genco Erkal, Hakan Gerçek, Hakkı Ergök, Haldun Dormen, Halil Ergün, Hasibe Eren, Hatice Aslan, Hümay Güldağ, Işıl Yücesoy, İlker Ayrık, İpek Bilgin, Kaya Akkaya, Kerem Alışık, Lale Mansur, Levent Özdilek, Levent Üzümcü, Mehmet Aslantuğ, Mert Fırat, Metin Akpınar, Metin Belgin, Murat Karasu, Mustafa Kirantepe, Murat Daltaban, Nazan Kesal, Necip Memili, Neriman Uğur, Nurgül Yeşilçay, Nurseli İdiz, Oktay Kaynarca, Orhan Alkaya, Ozan Güven, Özge Özder, Reha Özcan, Salih Bademci, Sarp Akkaya, Selen Uçer, Serdar Orçin, Sermet Yeşil, Sermiyan Midyat, Serra Yılmaz, Settar Tanrıöğen, Sevinç Erbulak, Selçuk Yöntem, Songül Öden, Sumru Yavrucuk, Şebnem Bozoklu, Şebnem Köstem, Şehsuvar Aktaş, Şerif Erol, Taner Birsel, Tilbe Saran, Tuğrul Tülek, Ülkü Duru, Yasemin Yalçın, Yetkin Dikinciler, Yiğit Özşener, Yiğit Sertdemir, Zeynep Irgat, Zeliha Berksoy, Zuhal Olcay.


Şairler:


Afşar Timuçin, Ah Muhsin Ünlü, Ahmed Arif, Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Telli, Attila İlhan, Bariş Pirhasan, Behçet Aysan, Behçet Necatigil, Birhan Keskin, Cahit Irgat, Can Yücel, Cem Şen, Cemal Süreya, Cevat Çapan, Charles Cros, Didem Madak, E.E. Cummungs, Ece Ayhan, Edip Cansever, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Gonca Özmen, Gülten Akın, Haldun Taner, Halil Ergün, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, İlhan Berk, Küçük İskender, Lale Müldür, Mehmet Aslantuğ, Melih Cevdet Anday, Metin Altıok, Murathan Mungan, Nazım Hikmet, Nihat Behram, Oktay Rifat, Onat Kutlar, Orhan Alkaya, Orhan Veli, Özdemir Asaf, Pir Sultan Abdal, Rıfat Ilgaz, Sabahattin Kudret Aksal, Serhan Ada, Sermiyan Midyat, Turgut Uyar, Ümit Yaşar Oğuzcan, Vedat Türkali, William Shakespeare. - BURSA

Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Şiirler tiyatro emekçileri için - Son Dakika Magazin
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