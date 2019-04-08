"Şiirlerle Sokak Oyunlarında Çocuklarımız" Seyirciyle Buluştu

Şairler Dr. Murat Düzen, Nalan Oğuz Öztürk, Ferki Haydaroğlu, Oya Uslu, Selahattin Süzer, Ümran Öztürk, Ayşe Ertübey, Gamze Cantürk Gürel, Nuran Benli, Ahmet Dinç, Elif Çırak ve Ahmet Yemenici'nin katıldığı proje sunumunda Alsancak Melih Özakat İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve veliler de sunumu gerçekleştiren öğrencileri yalnız bırakmadılar.

Öğrencilerin heyecanı ve mutluluklarını paylaşan öğretmenler, veliler ve şairler sunumda oldukça keyifli vakit geçirdiler. "81 Kitap Okuyorum 81 İl Tanıyorum" ve "En İyi Açık Alan Oyunumuz"projeleriyle şiir ve sokak oyunlarıyla tanışan Alsancak Melih Özakat İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri proje kapsamında öğrendiklerini, edindikleri deneyimleri ""Şiirlerle Sokak Oyunlarında Çocuklarımız " sunumunda paylaştılar.

Öğrenciler şiirle ve sokak oyunlarıyla tanıştı

"81 Kitap Okuyorum 81 İl Tanıyorum" ulusal projesiyle başlayan etkinlikte Yazar Dr. Murat Düzen Alsancak Melih Özakat İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Yazar Dr. Murat Düzen ile buluşan öğrenciler şiiri keşfedip duygularını şiir yazmaya başlayarak anlatmanın keyfine vardılar.

"En İyi Açık Alan Oyunumuz"projesi ile de çocuklar Geleneksel Sokak Oyunlarını öğrenmeye başladılar. Böylece sanal ortamdaki oyunların yerine sokak oyunlarını zevkle oynamaya başladılar. Bu süreçte, "Çocuk Yılarım" şiirinin şairi Nuran Benli ile tanıştılar.

"Smyrna'nın Kalemleri" ile yolları kesişen çocuklar bu grubun şair ve yazarları ile tanışmak istediler. Öğrenciler şairlerle, yazarlarla buluşup beraber şiir okudular, hikâyeler anlattılar.