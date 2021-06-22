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'Siirt 1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika

'Siirt 1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle sona erdi

22.06.2021 10:08
'Siirt 1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle sona erdi, System.String[]

SİİRT Valiliği'nin kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak, bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlediği '1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle son buldu.

SİİRT Valiliği'nin kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak, bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlediği '1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle son buldu.

Siirt Valiliği koordinesinde 'Mezopotamya'nın Gizemli Kenti Siirt' sloganıyla gerçekleştirilen ve 43 fotoğraf sanatçısının katıldığı, 3 gün süren '1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız, jüri üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve davetliler katıldı.

'DÜNYADAN İNSANLARIN GELMESİNİ İSTİYORUZ'Törende konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'in 'Mezopotamya'nın gizemli kenti' olduğuna dikkat çekerek, tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tespit etmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Siirt'in kalkınması için turizmin çok önemli olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Bunun için de sahip olduğumuz bütün tarihi ve kültürel değerleri üretimimizi, yemeklerimizi değerlendirip, tanıtarak bütün Türkiye'den, bütün dünyadan insanların gelmesini istiyoruz. Bunu sistemli şekilde yapmak ve bütün misafirlerimizi hangi mevsim ne zaman ve kaç kişi gelebilirse bunları layıkıyla misafir edebilmek ve tabii ki turizme katkısı ve alt yapısını oluşturmak bütün Türkiye ile bütün dünya ile paylaşmak için Siirt'te düzenlemiş olduğumuz Siirt 1'inci Foto Safari etkinliği, bu çabaların başlangıç ayaklarından biridir. Bunu sürekli hale getirmek çok önemlidir. Bu tanıtım ve sahip olduğumuz değerleri sunmak çok önemlidir. Özellikle şehir altyapısının turizme hazır hale getirilmesini sağlıyoruz. Bunun için çok önemli çalışmalarımız var. Bu çalışmaların en önemli ayağı Botan Milli Parkı'dır. Uzun dönem gelişme planı son aşamaya gelmiştir. Buradaki ön görülen bütün fonksiyonların orada spor, gezi araştırma, konaklama ihtiyaç görecek günübirlik amaçlı fonksiyonları bir an önce tamamlayıp hizmete sokmak en büyük hedeflerimizden bir tanesidir" diye konuştu. 'BU ÇALIŞMALAR DAİMA YAPILMALI'Törene katılan gazeteci, gezgin ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral ise bu tür etkinliklerin artması gerektiğini dile getirerek, "Siirt bugüne kadar turizmde hak ettiği yeri almadı ancak bu gibi etkinliklerle hak ettiği yeri alacaktır. Bu ortak bir çabadır. Yazın başlangıcında sıcak bir dönemde çalışmaya başladık. İnşallah sonbaharda da tekrar geleceğiz" dedi. Yarışmada Tarhan İrtem'in 'Sürü Çobanı' isimli eseri birinci, Mehmet Şah Deniz'in 'Pervari'de Gece' isimli eseri ikinci, Mehmet Subaşı'nın 'Botan Vadisi'nde Yamaç Paraşütü' isimli eseri de üçüncü oldu.

Program, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilerin dereceye girenlere ödüllerini vermesinin ardından sona erdi.


'Siirt 1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle sona erdi
'Siirt 1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle sona erdi
'Siirt 1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle sona erdi
'Siirt 1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle sona erdi
'Siirt 1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle sona erdi

Halk Eğitim Merkezi, Siirt Valiliği, Mezopotamya, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Siirt 1'inci Ulusal Foto Safari Yarışması' ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika


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