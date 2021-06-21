Siirt 1. Ulusal Foto Safari Düzenlenen Ödül Töreni ile Sona Erdi - Son Dakika

Siirt'in sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle doğal güzelliklerini yansıtmak amacıyla düzenlenen 'Mezopotamya'nın Gizemli Kenti Siirt 1. Foto Safari Etkinliği' ve Fotoğraf Yarışması sona erdi.

Valilik koordinesinde "Mezopotamya'nın Gizemli Kenti Siirt" sloganıyla gerçekleştirilen ve 43 fotoğraf sanatçısının katıldığı 3 gün süren yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

18 Haziranda başlayıp üç gün süren foto safaride ülkemizin değişik yörelerinden gelen 43 fotoğraf meraklısı merkez ilçenin yanı sıra Tillo, Pervari, Eruh ve Kurtalan ilçelerini gezerek, ilginç buldukları enstantaneleri fotoğraflayarak, kayıt altına aldılar.

Foto safariye katılan 43 fotoğraf sanatçısının çektikleri fotoğraflar, ülkemizin ünlü gazeteci ve fotoğrafçılarının yer aldığı Juri tarafından titiz bir şekilde değerlendirilerek, dereceye giren eserler belirlendi.

Jüride, Fuat Kozluklu, Bünyamin Aygün, Murat Gür, Erol Doğaner, Ömer Serkan Bakır, Tanin Helvacı ile Siirt'i temsilen gazeteci Ayhan Mergen yer aldı.

Jüri adına konuşan fotoğraf sanatçısı Metin Gür gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gazeteci, gezgin ve belgesel yapımcısı Hemşerimiz Coşkun Aral'da yaptığı konuşmada; Siirt'in binlerce yıllık tarihi ve tarihin bize aktardığı bütün değerleri ile üzerindeki insan sevgisinin adeta bir nakış gibi işlediği bütün yerel kültürü görme fırsatı bulduklarını belirterek, Siirt'te yapılan kazılarda çıkarılan buluntuların da Batman Müzesinde sergilendiğini belirtti.

Çalışmaya Batman Müzesinden başladıklarını belirten Aral" Siirt bu güne kadar turizmde hak ettiği yeri almadı. Ancak bu gibi etkinliklerle hak ettiği yeri alacaktır. Bu ortak bir çabadır. Yazın başlangıcında sıcak bir dönemde çalışmaya başladık. İnşallah sonbaharda da tekrar geleceğiz. Batman'da başladı yolculuğumuz. Tarihin bize on beş yıl öncesinden bıraktığı eserleri çok önemli değerleri tanımakla başladık. Bu eserler Batman müzesinde koruma altındadırlar. " Dedi.

Dünyayı tanıtan bir insan olduğunu belirten Aral, kendi memleketini tanıtmayı bir borç olarak gördüğünü ve çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Dicle Kalkanıma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlıda yaptığı konuşmada bölgenin kalkınması için tarım ve turizm alanlarında çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Alanlı üç kalkınma ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte Mezopotamya Bölgesini tanıtmaya yönelik top yekün bir çalışma gerçekleştireceklerini belirtti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da konuşmasında Siirt'in gerçekten Mezopotamya'nın gizemli bir kent olduğunu belirterek, tarihi doğal ve kültürel değerlerini tespit etmek, fotoğraflamak ve bunları görselleştirmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Siirt'in kalkınması için turizmin çok önemli bir alan olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Bunun içinde sahip olduğumuz bütün tarihi ve kültürel değerleri üretimimizi, yemeklerimizi değerlendirerek, tanıtarak bütün Türkiye'den, bütün dünyadan insanların gelmesini istiyoruz. " dedi.

Siirt'in ürünleri ile doğal güzelliklerinden örnekler veren Vali Hacıbektaşoğlu bu çalışmaları sistemli hale getireceklerini belirterek "Bunu sistemli bir şekilde yapmak ve bütün misafirlerimizi hangi mevsim ne zaman ve kaç kişi gelebilirse bunları layıkıyla misafir edebilmek ve tabii ki turizme katkısı ve alt yapısını oluşturmak bütün Türkiye ile bütün dünya ile paylaşmak için Siirt'te düzenlemiş olduğumuz Siirt 1. Foto Safari etkinliği bu çabaların bir başlangıç ayaklarından biridir. Bunu sürekli hale getirmek çok önemlidir. Bu tanıtım ve sahip olduğumuz değerleri sunmak çok önemlidir. Özellikle şehir alt yapısının turizme hazır hale getirilmesini sağlıyoruz. Bunun için çok önemli çalışmalarımız var. Bu çalışmaların en önemli ayağı Botan milli parkıdır. Uzun dönem gelişme planı son aşamaya gelmiştir. Buradaki ön görülen bütün fonksiyonların orada spor, gezi araştırma, konaklama ihtiyaç görecek günübirlik amaçlı fonksiyonları bir an önce tamamlayıp hizmete sokmak en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. " dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, jüri üyelerine ve fotoğraf sanatçılarına kentin doğal ve tarihi güzelliklerini fotoğrafladıkları için teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.

Yarışmada, Tarhan İrtem'in "Sürü Çobanı " isimli eseri birinci, Mehmet Şah Deniz'in "Pervari'de Gece" isimli eseri ikinci, Mehmet Subaşı'nın Botan Vadisinde Yamaç Paraşütü " isimli eseri üçüncü oldu.

34 eserin sergilenme ödülüne layık görüldüğü programda 3 fotoğraf da mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Mansiyon alan eserlerin sahipleri ise Orhan Kartal, Ahmet Denizer ve Mehmet Şah Deniz olarak belirlendi.

Program, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilerin dereceye girenlere ödül takdimi ve jüri üyelerine plaket vermesinin ardından sona erdi.

Ödül törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız, jüri üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve davetliler katıldı.