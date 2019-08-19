Son Dakika Haberleri: Siirt 12 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Siirt 12 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

22 dakika önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 12 suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.

Siirt 12 suçtan aranan şüpheli tutuklandı, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 12 suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 12 suçtan aranan bir şüphelinin Kurtalan'da bir parkta bulunduğu bilgisi alındı.
Üzerinde kimlik taşımadığı ve yasa dışı göçmenler içerisinde Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Jandarma, Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine yanıt: Anlaşılmadığını gösteriyor
Son dakika! Kayyum kararı sonrası HDP'den ilk açıklama: Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt 12 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]