Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi - Son Dakika

Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

09.10.2020 23:09
Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi, System.String[]

Siirt'te düzenlenen "3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" sona erdi.

Siirt'te düzenlenen "3. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Siirt Valiliği desteğiyle Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen film festivalinin final gecesi Eruh ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçe meydanında düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Farklı ülkelerden çeşitli kategorilerde 310'u kısa filmin yarıştığı festivalde dereceye giren filmler izletildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalin başlaması kadar sürekliliğinin de önemli olduğunu söyledi.

Sinema ve sporun şehirlerin tanıtılması ve kalkınmasında önemli olduğunu dile getiren Demircan, festivali desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Demircan, bütün şehirlerin alt yapılarının tamamlandığını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık daha fazla tanıtıma, yaşam tarzını, kültürünü ve sanatını aktarmaya ihtiyacı var. Bu tanıtımın en doğru adreslerinden biri film festivalidir. Üçüncüsü düzenlenen Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali de bunun için vardır. Her bir kardeşimiz bu filmleri çekmek için büyük emek verdi. Hepsini kutluyorum."

Vali Hacıbektaşoğlu da doğa, inanç ve kültür kenti Siirt'te böyle anlamlı bir festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Siirt'in 12 bin yıllık tarihi geçmişi ile sayısız uygarlığa ev sahipliği yaptığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Geçmişte Siirt'te yapılan birçok film çalışması bu şehrin topraklarında filizlenmiş olan birer tomurcuktur. Siirt'in bu anlamda hem akademik çalışmaların hem de film festivallerinin kültürünü geliştirmek için katkısı çok değerlidir." dedi.

Festivalin jürisinde yer alan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ ise festivalin Siirt'te ve final gecesinin Eruh'ta organize edilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bölgenin sinemaya olan bakış açısının olumlu yönde değiştiğini ve artık bölgenin terörle değil kültürle, turizm ve sanatla anıldığını anlatan Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival bölgenin bakış açısını değiştirdi. Terörün bölge insanı üzerinde bıraktığı psikolojik etkileri siliniyor. Bölge sanatla, sinemayla, tiyatroyla, eğitimle kalkınacak. Kurtalan, Şirvan, Pervari ve Eruh'ta çocuklarımız ve Kovid-19 ile mücadele eden başımızın tacı sağlık çalışanları ve güvenlik ekiplerimize festivalde filmler izletildi. Güzel söyleşiler organize edildi. Bu festivallerin artması yönünde Kültür Bakanlığımızın büyük gayret ve çabaları var. Özellikle 310 eserin sunulduğu festivale Mısır, İran, Suriye, Kazakistan ve Fransa'dan da katılımcıların olması hepimizi mutlu etti. İnşallah sonraki yıllarda yapılacak festivalin kadim şehrimiz Siirt'imize ve bölgemize güzel yansımaları devam edecek. Bu vesileyle başka Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Siirt Valiliğimize, organizasyonu tertipleyenlere teşekkür ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, bölge halkının da kültür ve sanatsal etkinliklere ilgi duyduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Ana jüri başkanlığınca yapılan değerlendirme sonunda Yönetmen Yılmaz Özdil'in "Bare Gıran (Ağır Yük) filmi birinci, Yönetmen Orhan Umut Gökçek'in "Son" filmi ikinci, Yönetmen Bahadır Kapır ve Ferhat Zengin'in "Büyülü Fener Bekçileri" filmi üçüncü seçildi.

Gecenin sonunda, festivalin organizatörlerinden Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda, festival direktörü Şeyda Canan, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Projeler Direktörü Mahmut Baldemir ve dereceye girenlere plaket ve ödülleri verildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi - Son Dakika


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