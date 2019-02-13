Siirt 350 Metre Yükseklikteki Deliklitaş'ta Halay Çektiler
7 saat önce
350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ta halay çektilerSiirt'te altından Dicle Nehri'nin bir kolu olan Uluçay'ın (Botan) geçtiği 350 metre yükseklikteki tarihi Deliklitaş'ın (Rasıl Hacar) üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti.
350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ta halay çektiler Siirt
'te altından Dicle
Nehri'nin bir kolu olan Uluçay'ın (Botan) geçtiği 350 metre yükseklikteki tarihi Deliklitaş'ın (Rasıl Hacar) üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Görüntülerini sosyal medyada paylaşan gençler, hayatlarını tehlikeye atan bu dans nedeniyle kullanıcılardan tepki gördü.
Kimlikleri belirsiz gençler, gezi için gittikleri kent merkezine 4 kilometre mesafedeki tarihi Deliklitaş'ın üzerine çıkıp, müzik eşliğinde halay çekti. Ölümle burun buruna gelen gençler, tarihi taş üzerinde dakikalarca halay çekerken, o anları cep telefonlarıyla da kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, gençlerin tehlikeli halayına tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:28 Kaynak: DHA
350 Metre Yükseklikte Halay Çeken Gençlere, Sosyal Medyada Tepki Yağdı
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