Son Dakika Haberleri: Siirt 350 Metre Yükseklikteki Deliklitaş'ta Halay Çektiler

Siirt 350 Metre Yükseklikteki Deliklitaş'ta Halay Çektiler

7 saat önce

350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ta halay çektilerSiirt'te altından Dicle Nehri'nin bir kolu olan Uluçay'ın (Botan) geçtiği 350 metre yükseklikteki tarihi Deliklitaş'ın (Rasıl Hacar) üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti.

350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ta halay çektiler

Siirt'te altından Dicle Nehri'nin bir kolu olan Uluçay'ın (Botan) geçtiği 350 metre yükseklikteki tarihi Deliklitaş'ın (Rasıl Hacar) üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Görüntülerini sosyal medyada paylaşan gençler, hayatlarını tehlikeye atan bu dans nedeniyle kullanıcılardan tepki gördü.

Kimlikleri belirsiz gençler, gezi için gittikleri kent merkezine 4 kilometre mesafedeki tarihi Deliklitaş'ın üzerine çıkıp, müzik eşliğinde halay çekti. Ölümle burun buruna gelen gençler, tarihi taş üzerinde dakikalarca halay çekerken, o anları cep telefonlarıyla da kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, gençlerin tehlikeli halayına tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:28 Kaynak: DHA

Dicle, Siirt, Güncel
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