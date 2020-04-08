Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi
6 saat önce
Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesinde 98 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesinde 98 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesi içerisinde 4 şahıstan 98 adet Lyrica adlı sentetik ecza ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerinin ardından, hükümlü bulundukları Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:17 Kaynak: İHA
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