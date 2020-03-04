Siirt Adliyesinde "Adli Görüşme Odaları" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Adliyesinde 'Adli Görüşme Odaları' açıldı - Son Dakika

Siirt Adliyesinde "Adli Görüşme Odaları" açıldı

7 saat önce

Siirt Adliyesinde suç mağduru çocuklar, şiddet mağduru kişiler ile zanlıların ifade ve beyanlarının alınması için 3 kısımdan oluşan "adli görüşme odaları" açıldı.

Siirt Adliyesinde suç mağduru çocuklar, şiddet mağduru kişiler ile zanlıların ifade ve beyanlarının alınması için 3 kısımdan oluşan "adli görüşme odaları" açıldı.

Adalet Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında, Siirt'in de aralarında bulunduğu 56 ilde hayata geçirilen adli görüşme odaları, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere mağdurların adli süreçte etkilenmemeleri için ev ortamı şeklinde dizayn edildi.

Kitap, televizyon, oyuncak ve çeşitli zeka oyunlarının da bulunduğu ev ortamındaki odalarla, mağdurların kendilerini rahat hissetmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Siirt Adliyesi İdari İşler Müdürü Nihat Ekinci, adli görüşme odalarının suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeden uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıdığını belirtti.

Adli görüşme odalarının bekleme odası, görüşme odası ve gözlem odası olarak üç kısımdan oluştuğunu belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Görüşme odası, yüksek çözünürlükte kameralar ile donatılmış, ortam dinleme cihazı ile duruşmaya veya yandaki gözlem odasına ses ve görüntü sisteminin aktarıldığı oda olup; bu odalarda esaslı ifade öncesinde mağdur ile uzman psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacılar tarafından kendileri ifadeye hazırlanmakta ve uzmanlar aracılığı ile ifadeleri alınmaktadır. Böylece duruşma stresinden uzak, faille yüz yüze gelmeden ifadelerini verebilmekteler. Adli görüşmeciye kulaklık vasıtasıyla iletilen soruların adli görüşmeci tarafından sorulduğu, cevapların alındığı kamera ile kayıt altına alındığı odadır. Bu sayede mağdurun ifade sırasında yüz ve mimikleri de rahatlıkla gözlemlenebilmektedir."

Ekinci, hakim ve savcılar tarafından, suçtan etkilendiği ve etkilerini üzerinden atamadığı değerlendirilen tarafların beyanlarının bu odalarda alınmaya başlanacağını aktararak, 56 ilde kurulan adli görüşme odalarında bugüne kadar 14 bin 234 görüşme kaydedildiğini aktardı.

Siirt Adliyesinde Adli Görüşme Odaları açıldı

Ekinci, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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