Siirt AK Parti'de 3 belde başkanlığına atama - Son Dakika

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, genel merkezle yapılan değerlendirmeler sonucu Pervari 'nin Beğendik belde başkanlığına Kerem Toptal, Baykan 'ın Atabağı belde başkanlığına Osman Lale ve merkez Gökçebağ belde başkanlığına Nimet Çelik'in atandığını belirtti.

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