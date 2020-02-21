Siirt AK Parti'de 3 belde başkanlığına atama - Son Dakika

Siirt AK Parti'de 3 belde başkanlığına atama
7 saat önce
Siirt'te, AK Parti Beğendik, Atabağı ve Gökçebağ belde başkanlıklarına atama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Siirt'te, AK Parti Beğendik, Atabağı ve Gökçebağ belde başkanlıklarına atama yapıldı.
AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, genel merkezle yapılan değerlendirmeler sonucu Pervari'nin Beğendik belde başkanlığına Kerem Toptal, Baykan'ın Atabağı belde başkanlığına Osman Lale ve merkez Gökçebağ belde başkanlığına Nimet Çelik'in atandığını belirtti.
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