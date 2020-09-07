Siirt AK Parti'den ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve gıda yardımı - Son Dakika

AK Parti Siirt İl Başkanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtıldı.

Kadın kolları başkanı Ayşe Ekinci yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana ihtiyaç sahibi 558 aileye erzak, 167 kadın ve 200 çocuğa ise giyim yardımı yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak için çabaladıklarını dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"İlimizde 17 aileye sünnet düğünü malzemesi, 13 kıza çeyizi, 24 şehit ailemizin çocuklarının malzemesi karşılandı. 1500'ün üzerinde kadınla görüşülüp sorunlarını dinledik. Ailelerimizin yanında olmayı ve gönüllerini almayı sürdüreceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yardımları ulaştırmada yanımızda olan milletvekilimiz Osman Ören, İl Başkanımız Ekrem Olğaç ve tüm teşkilat mensubumuza teşekkür ediyorum."