Siirt AK Parti İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Siirt İl Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Siirt İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bahri Caner Özturan, parti binası önünde toplanan üyeler adına yaptığı açıklamada, Özkoç'un, ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak TBMM çatısı altında seviyesizce harekette bulunduğunu belirtti.

Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelerin provokasyonun son noktası olduğunu belirten Özturan, şunları aktardı:



"Öncelikle bu şahsın, cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Bilinmelidir ki bu hakaretler, sadece Cumhurbaşkanımıza değil, onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Bu şahıs şunu da çok iyi bilmelidir ki Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın ve ülkemizin, şerefi, onuru ve haysiyetidir. Öyle anlaşılıyor ki Özkoç, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, FETÖ ve PKK gibi terör odaklarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin maşalığını yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Tüm bu nedenlerle kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Şunu da ifade etmek isteriz ki, AK Parti teşkilatı olarak bu şahsa karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımız gibi yaptığı çirkinliklerin hesabını hukuk ve yargı düzeni içerisinde sormaya devam edeceğiz."