Siirt-Ankara tarifeli uçak seferlerinin saati değişti - Son Dakika
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Siirt-Ankara tarifeli uçak seferlerinin saati değişti

02.09.2022 14:36
Siirt-Ankara tarifeli uçak seferlerinin saati değişti

Siirt-Ankara tarifeli uçak seferlerinin saati değişti.

Siirt- Ankara tarifeli uçak seferlerinin saati değişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara-Siirt karşılıklı olarak pazartesi ve cuma günleri yapılan tarifeli uçak seferlerin saatlerinde yeni düzenleme yapıldı.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından 2-22 Ekim'de geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeyle, Ankara'dan Siirt'e kalkış 08.50, iniş 10.20, Siirt'ten Ankara'ya kalkış 11.15, iniş 13.00 olarak revize edildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt-Ankara tarifeli uçak seferlerinin saati değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt-Ankara tarifeli uçak seferlerinin saati değişti - Son Dakika
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