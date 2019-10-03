Son Dakika Haberleri: Siirt-Ankara uçak seferleri başlıyor
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Siirt-Ankara uçak seferleri başlıyor

1 saat önce

Siirt-Ankara uçak seferleri 28 Ekim'de başlıyor.

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Siirt- Ankara uçak seferleri 28 Ekim'de başlıyor.


AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Siirt- İstanbul uçak seferlerinin ardından pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Siirt-Ankara uçak seferleri başlıyor. 28 Ekim'de karşılıklı olarak uçuşlar başlayacak." dedi.

Ören, Siirt- Kurtalan ve Siirt- Eruh kara yolundaki çalışmalarla ilgili Karayolları ile temasa geçtiklerini dile getirerek, bu iki yoldaki çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını da kaydetti.

Ankara, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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