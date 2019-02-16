Siirt Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Öldüren Kız Tutuklandı

Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren kız tutuklandıKURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde annesi Hayliye'ye şiddet uyguladığı için babası Hayrettin S.'yi (54) ruhsatsız tabancayla öldüren 16 yaşındaki S.S. tutuklandı.

Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren kız tutuklandı



KURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde annesi Hayliye'ye şiddet uyguladığı için babası Hayrettin S.'yi (54) ruhsatsız tabancayla öldüren 16 yaşındaki S.S. tutuklandı. Hayrettin S.'nin cenazesi ise toprağa verildi.



Olay, dün akşam Sümer Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Silah sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada arama yapan ekipler, 14 çocuklu Hayrettin- Hayliye S. çiftinin yaşadığı daireden silah sesinin duyulduğunu tespit etti. Eve giren polis, Hayrettin S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Polislerin durumu bildirmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, başına tek el ateş edilen Hayrettin S.'nin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili çiftin kızları S.S. gözaltına alınırken, Hayrettin S.'nin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S.'nin ifadesinde, babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını dün akşam da annesini dövmeye kalktığı sırada babasına ait ruhsatsız tabancayla tek el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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