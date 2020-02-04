Siirt askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı - Son Dakika

Siirt askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı

6 saat önce

Askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı.

Askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı

Siirt askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
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