Siirt askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı - Son Dakika

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Siirt askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı
6 saat önce
Askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
Askeri helikopter, düşük tehlikesi olan hamile kadın için havalandı
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