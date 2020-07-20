Siirt Atatürk Stadı'nın kapıları normalleşme sürecinde açıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre kapatılan Siirt Atatürk Stadı'nın kapıları, normalleşme süreciyle vatandaşların kullanımına yeniden açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce vatandaşların kullanımına açılan stat, yoğun talep görüyor.

Akşam saatlerinde stada gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun spor yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine tüm açık spor alanları vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Sahaların düzenli olarak dezenfekte edildiğini ve bu alanlarda güvenlik görevlisi bulundurulduğunu belirten Olğaç, şunları kaydetti:

"Başlatılan normalleşme süreciyle tüm spor sahalarımızı vatandaşların kullanımına açtık. Gece aydınlatmasının bulunduğu sahalarımıza gelen vatandaşlar akşam serinliğinde geç saatlere kadar spor yapıyor. Spor aletlerinin bulunduğu statta isteyen vatandaşlarımız da aileleriyle egzersiz yapıyor. Spor aletleri de düzenli olarak hijyenden geçiriliyor."

Vatandaşlardan Nedim Ayhan da pandemi nedeniyle üç ay evlerinden çıkamayan vatandaşların fazla kilolarını atmak için sahalara gelerek spor yaptığını aktardı.

Sabri Bakır da akşam serinliğinde aileleriyle geldikleri statta yürüyüş yaptıklarını belirtti.