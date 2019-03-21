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Siirt Bakan Dönmez: Hes'lerde Avrupa Ülkelerinden Daha İlerideyiz

29 dakika önce

Bakan Dönmez: HES'lerde Avrupa ülkelerinden daha ilerideyiz (2)'İLK DEFA ÇATLATMA YÖNTEMİYLE PETROL KEŞFİ YAPTIK'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'te, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Siirt Bakan Dönmez: Hes'lerde Avrupa Ülkelerinden Daha İlerideyiz, System.String[]
Bakan Dönmez: HES'lerde Avrupa ülkelerinden daha ilerideyiz (2)

'İLK DEFA ÇATLATMA YÖNTEMİYLE PETROL KEŞFİ YAPTIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'te, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol çıkarıldığını açıklayarak, 3 bin 700 metre derinlikte, günde 20 varil petrol çıkarılacağını söyledi. Dönmez, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz Siirt, Adıyaman Diyarbakır, Batman bölgesinin yer altı zenginlikler, açısından petrol açısından şanslı bir yerdir. Son yıllarda yaptığımız arama ve araştırmalardan sonra bu bölgede de petrol çıkarmaya başlıyoruz. Bugün ilklerle dolu 3 sahamızla ilgili yeni keşifleri milletimizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak, Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık. Eskiden klasik olarak sondajla iniyorduk varsa çıkarıyorduk. Ama bazı yerlerde petrol ve gaz çok sıkışık olduğu için onu çıkaramıyorsunuz, çatlatmanız gerekiyor. İşte şimdi ilk defa Türkiye'de, Diyarbakır'da petrol çatlatma yöntemiyle keşif yaptık. Bu ne demek? Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan, yeni üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimi yapan ülkenin anasında yer almış olduk. Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bu şekilde üretebileceğiz. Özellikle Amerika'da bu yöntem son 10 yıldır çok fazla kullanılıyordu. Amerika son yıllara kadar bu yöntemi kullanmak suretiyle neredeyse petrol ve gaz ihraç edecek hale geldik. Şimdi bu tekniği biz de kullanmaya başladık. İlk kez denediğimiz bu operasyonla yüksek basınca rağmen üretim de gerçekleştirme imkanı gerçekleştirmiş olduk. 3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek kuyumuz, bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz da olmuş olacak. Sahada bulduğumuz yüksek kalite değerine sahip petrol, kalite bakımından da yine dünyada kabul edilen standartların üzerinde bir değere sahip. İnşallah sahadaki 5 milyon varillik petrolü de hızla ülke ekonomisine kazandıracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:33 Kaynak: DHA

Siirt, Avrupa, HES, Güncel
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