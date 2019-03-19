Siirt Bakan Soylu'dan Eruh'ta Hdp'ye Tepki Bunlar PKK'ya, Kandil'e Tapmışlar

Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlarİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın '40 yıllık mücadele tarihimizi 31 Mart'ta taçlandıracağız' sözlerine sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın '40 yıllık mücadele tarihimizi 31 Mart'ta taçlandıracağız' sözlerine sert tepki gösterdi. Soylu, Kürtler'in bu coğrafyada tarihinin 40 yıl olmadığını, asırlara dayandığını belirterek, Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar. Başka tapınakları yok, bunların tapınakları Kandil'dir. Bizim teslimiyetimiz Allah'adır dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulanmak üzere Siirt'e geldi. Siirt Havaalanı'nda Vali Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, Eruh ilçesine geçti. Bakan Soylu, Eruh'ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda partisince düzenlenen mitinge katıldı. Eruh Belediyesi'nin önemli çalışmalar yaptığını belirten Bakan Soylu, Eruh'ta çok güzel hizmetler gerçekleştirildi. Bir taraftan çocuklarımızın okuması için onlara eğitim yardımından, eğitim desteğinden tutun da çok güzel adımları Eruh'ta attık. Bundan memnun musunuz Eğer HDP devam etseydi, bu hizmetler yapılacak mıydı Onların derdi başkadır. Bir evladınız olarak söylüyorum; onların derdi hizmet değildir. Onların derdi bu ülkeye huzur gelsin değildir. Onların derdi Eruhlu doktor, mühendis olsun değildir. Dertleri, çocuklarınızı alıp dağa götürmektir. Orada ellerine kalaşnikof verecekler. 13-14 yaşındaki kızlarımızı alıp dağa götürecekler, orada onlara hanımefendiler beni affetsin, tecavüz, taciz edecekler, bir daha annesinin babasının yüzüne bakacak hale getiremeyecekler. On yıllardır böyle yapıyorlar. Bizi kökümüzden, bağrımızdan ayırmak istiyorlar. Kardeşliğimizden ayırmak istiyorlar. Bunu yaparken hiçbir değer tanımıyorlar. Ne cami, ne ezan, ne bayrak, ne kardeşlik hiçbir değer tanımıyorlar dedi.



'BAŞKA TAPINAKLARI YOK, BUNLARIN TAPINAKLARI KANDİL'DİR'



Terör örgütü PKK'nın bölgenin kalkınmaması için Amerika'ya hizmet ettiğini kaydeden Bakan Soylu HDP'yi de eleştirerek, şunları söyledi



Kendi vekilleri, kendi çocuklarını dağa göndersinler. Haydi göndersinler. Onlar terörist olsunlar o zaman. Sizin çocuklarınızdan, benim Kürt kardeşimin çocuklarından ne istiyorlar Onlar kendi kızlarını göndersinler. Eğer böyle hayvanca bir muameleye maruz bırakmak istiyorlarsa. Ben onlara milletvekili demem. Şu asaletli insanların temsil edecek bir karakterleri yoktur. Onların işi gücü Kandil'i, terörü temsil etmektir. Allah'ınızı seviyorsanız onları buradan silip atalım. 2 yıldır buralarda huzur var. Yıllardır bu millete yapmadıkları kalmadı. Tayyip Erdoğan 17 yıldır iktidarda. 17 yıldır yollar, köprüler, barajlar yapmadı, Türkiye'de bir devrimi gerçekleştirdi. PKK, Amerika'nın uşağı olarak bu bölgenin kalkınmaması için, çocuklarımızın geleceğinin kararması için her şey yapmıştır. Bizim de ne yaptığımız ortadadır. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den bir zarar gördünüz mü Benim 2 evladım var. Kendi kızımın nasıl meslek sahibi olmasını istiyorsam, buradaki kızlarımızın da doktor olmasını istiyorum. Bunu bugün yapabilecek bir kabiliyetimiz oluştu. Bu memlekette insanlar kendini ifade edemezdi. 10 yıl önce dindar, 'Ben dindarım' diyemezdi. Bugün herkes göğsünü gere gere 'Ben dindarım' diyor. Kürt, 'Ben Kürdüm' diyemezdi. Bugün herkes 'Ben Kürdüm' diyebiliyor. Alevi, 'Ben Aleviyim' diyemiyordu. Bugün 'Ben Aleviyim' diyebiliyor. Herkes kendini ifade edebiliyor. Türkiye'nin 15- 20 yıl öncesini de biliyoruz. Nasıl sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bugün Türkiye'de herkesin kendisini ifade ettiği, herkesin yarına umutla baktığı bir ülke olabilmek için güçlü adımlar atıyor. Ama Pervin Buldan çıkmış diyor ki '40 yıllık mücadele tarihimizi 31 Mart'ta taçlandıracağız.' Peki Kürt kardeşlerim sizlere sesleniyorum; Kürtler'in bu coğrafyada tarihi 40 yıllık mıdır Çocuklarımızı köksüz bir hale getirmek istiyorlar. Bunlar cahillik ortaya koyuyorlar. Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar. Başka tapınakları yok, bunların tapınakları Kandil'dir. Bizim teslimiyetimiz Allah'adır. Yoksulluğu hep Kürt kardeşlerimize vermek istediler. Sonra da bana kızıyorlar, 'Sen konuşuyorsun' diye. Kendileri ve evlatları süslü arabalarda gezerken, buradaki milletimize 'Sen yoksul kalacaksın', ona o hayatı reva görenlere Allah'ınızı severseniz inanmayın.



'PKK'YA TARİHİN EN BÜYÜK DERSİNİ VERDİK VE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Terörle büyük mücadeleye değinen Bakan Soylu, PKK'ya tarihin en büyük dersini verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydederek, Kıymetli kardeşim içimiz acıyor. Kardeşlik elimizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki 31 Mart seçimi hepimiz için önemlidir. 40 yıllık PKK'nın kuruluş tarihini kendi tarihiyle beraber özdeşleştirenlere, onlarla beraber olanlara ne olursunuz fırsat vermeyin. Size hiçbir zaman samimi olmadı. Evet, Amerika'nın uşaklığını yaptılar. Çok net ve açık söylüyorum, Avrupa'nın dümen suyuna girdiler. Onlar, bu bölgeyi istedikleri gibi karıştırıp, kaos haline getirip, ülkemizi geriletmeye çalıştılar. Bunlara fırsat vermeyin. Terörü bu bölgeden tasfiye ettikten sonra Doğu ve Güneydoğu Ortadoğu'nun cazibe merkezi haline gelecek. O PKK'lılar, şunları yapmak istediler de biz yapmayın mı dedik. Birine 2 torba fıstık getirip, biz getirmeyin mi dedik Bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar. Mağdur olsun istediler. Bizim itirazımız budur. Yoksulluk olmayacak. Doğu ve Güneydoğu'da zenginlik olacak. Terörle mücadelemizin sebebi tam anlamıyla budur. Bize güç verin. Eruh çok büyük acılar yaşadı. Eruh, 31 Mart'ta öyle bir imza atmalı ki, o imza bütün dünyaya büyük bir mesaj olmalıdır. Bunu hep beraber yapmak durumundayız. Aksi takdirde yapacakları şudur, buradaki paraları hizmete değil, terör örgütü PKK'ya, el alemin adamından silah alarak Amerika'nın, Avrupa'nın silah tüccarlarını zenginleştirecek bir adamı atacaklar. Bunu göreceksiniz. Yıllardan beri bunu yapıyorlar diye konuştu.

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