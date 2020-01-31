Siirt-Başur Höyük kazısı son 10 yılın en önemli arkeolojik keşifler arasında gösterildi - Son Dakika

Siirt-Başur Höyüğü'ndeki kurtarma kazılarında 5 bin yıl önce çocukların kurban edildiğini gösteren kanıtlar, ABD'de yayımlanan görsel sanatlar dergisi Artnews tarafından son 10 yılın en önemli arkeolojik keşifler arasında gösterildi.

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, görsel sanatlar dergisi Artnews'in, 9 arkeolog ve bilim insanına, "Son on yılın en önemli arkeolojik keşfi nedir, son 10 yıl hangi büyük arkeolojik keşiflere tanık oldu, bu bulgulardan en önemlisi hangisiydi?" şeklinde sorular sorduğu belirtildi.

Bu kapsamda, New York Üniversitesi Antik Dünya Araştırma Enstitüsü Batı Asya Arkeolojisi ve Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lorenzo d'Alfonso ile Ege Üniversitesi Edebiyat Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur'un başkanlığını yaptığı ekibin, Siirt Başur Höyük'te kurban edilmiş çocukların kalıntılarını bulduğu kazının favori buluşlar arasında değerlendirildiği bildirildi.

Siirt Başur Höyük'te M.Ö. 3100-2900 tarihli, metal nesneler (silahlar, kült objeleri semboller), mücevherler ve diğer mezar mallarının yer aldığı zengin bir envantere sahip 17 mezar bulunmuştu.