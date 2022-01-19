Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika

Siirt- Batman kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2'si ağır tonajlı 8 araç kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, geceden itibaren etkili olan kar nedeniyle Siirt'ten Batman istikametine giden 2'si ağır tonajlı 8 araç, Kurtalan ilçesi Teylan köyü mevkisinde mahsur kaldı.
Yetkililere haber verilmesi üzerine Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolu ulaşıma açtı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Kaynak: AA
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