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Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

19.01.2022 14:57
Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt-Batman kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2'si ağır tonajlı 8 araç kurtarıldı.

Siirt- Batman kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2'si ağır tonajlı 8 araç kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, geceden itibaren etkili olan kar nedeniyle Siirt'ten Batman istikametine giden 2'si ağır tonajlı 8 araç, Kurtalan ilçesi Teylan köyü mevkisinde mahsur kaldı.

Yetkililere haber verilmesi üzerine Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolu ulaşıma açtı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

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Tragger, Batman, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
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