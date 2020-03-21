Siirt, Batman, Mardin ve Bingöl'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Siirt, Batman, Mardin ve Bingöl'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Siirt, Batman, Mardin ve Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.
Siirt, Batman, Mardin ve Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.
Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.
Siirt, Batman, Mardin ve Bingöl'deki vatandaşlar, 1 dakika süren alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Kimi sürücüler de korna çalarak sağlık personellerine desteklerini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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