Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli...
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Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor. - ANKARA
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