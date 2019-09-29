Son Dakika Haberleri: Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli...
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Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli...

37 dakika önce

Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.

Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli..., System.String[]

Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor. - ANKARA

Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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