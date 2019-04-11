Son Dakika Haberleri: Siirt Belediye Başkanı Işık, Göreve Başladı

Siirt Belediye Başkanı Işık, Göreve Başladı

13 dakika önce

HDP'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Berivan Helen Işık, göreve başladı.

Siirt Belediye Başkanı Işık, Göreve Başladı, System.String[]
HDP'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Berivan Helen Işık, göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde HDP'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Işık, mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki partililerle Siirt Belediyesine geçti.

Belediye bahçesinde açıklamada bulunan Işık, daha sonra başkanlık makamına geçerek görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı Son Dakika! Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:00:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt Belediye Başkanı Işık, Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]