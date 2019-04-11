Siirt Belediye Başkanı Işık, Göreve Başladı
13 dakika önce
HDP'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Berivan Helen Işık, göreve başladı.
HDP
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 Kaynak: AA
'den Siirt
Belediye Başkanı seçilen Berivan Helen Işık
, göreve başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde HDP'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Işık, mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki partililerle Siirt Belediyesine geçti.
Belediye bahçesinde açıklamada bulunan Işık, daha sonra başkanlık makamına geçerek görevine başladı.
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