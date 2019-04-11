Siirt Belediye Başkanı Seçilen Hdp'li Işık, Mazbatasını Aldı

SİİRT'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den belediye başkanı seçilen Helen Berivan Işık, mazbatasını alıp, görevine başladı.

SİİRT'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den belediye başkanı seçilen Helen Berivan Işık, mazbatasını alıp, görevine başladı.



HDP'nin Siirt'te belediye başkan adayı gösterdiği Helen Berivan Işık, oyların yüzde 48,36'sı olan 33 bin 227 kişinin oyunu alarak seçimi kazandı. Işık, bugün beraberindeki HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş, İl Başkanı Serdar Batur ve partililer ile birlikte İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Helen Berivan Işık, belediye giderek, devir teslim törenine katılacak.



- Siirt

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

YSK'nın KHK'li Başkanlara Mazbata Vermeme Kararına HDP'den Tepki Geldi

Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesini İsteyeceğiz

Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek

Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı