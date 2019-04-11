Son Dakika Haberleri: Siirt Belediye Başkanı Seçilen Hdp'li Işık, Mazbatasını Aldı

Siirt Belediye Başkanı Seçilen Hdp'li Işık, Mazbatasını Aldı

17 dakika önce

Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den belediye başkanı seçilen Helen Berivan Işık, mazbatasını alıp, görevine başladı.

Siirt Belediye Başkanı Seçilen Hdp'li Işık, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den belediye başkanı seçilen Helen Berivan Işık, mazbatasını alıp, görevine başladı.

HDP'nin Siirt'te belediye başkan adayı gösterdiği Helen Berivan Işık, oyların yüzde 48,36'sı olan 33 bin 227 kişinin oyunu alarak seçimi kazandı. Işık, bugün beraberindeki HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş, İl Başkanı Serdar Batur ve partililer ile birlikte İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Helen Berivan Işık, belediye giderek, devir teslim törenine katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:42 Kaynak: DHA
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